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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Сампдорией" (3:2) в 18-м туре чемпионата Италии.
"Мы провели сложный матч против организованной команды. "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол. Они сделали игру сложной. Но ребята хорошо отреагировали и контролировали игру в концовке. Гамшик оправдывает оказанное ему доверие", - цитирует Сарри Sky.
"Мы провели сложный матч против организованной команды. "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол. Они сделали игру сложной. Но ребята хорошо отреагировали и контролировали игру в концовке. Гамшик оправдывает оказанное ему доверие", - цитирует Сарри Sky.
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