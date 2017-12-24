Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Сампдорией" (3:2) в 18-м туре чемпионата Италии.

"Мы провели сложный матч против организованной команды. "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол. Они сделали игру сложной. Но ребята хорошо отреагировали и контролировали игру в концовке. Гамшик оправдывает оказанное ему доверие", - цитирует Сарри Sky.
Теги: Сарри Наполи Сампдория
Сегодня, 03:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.