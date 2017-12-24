Лионель Месси: шикарное окончание года важнейшей победой в класико!

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в своем фэйсбуке поздравил болельщиков с победой над "Реалом" (3:0) в 17-м туре чемпионата Испании."Шикарное окончание года важнейшей победой в класико! Всех обнимаю и желаю счастливого Рождества!" – написал Месси.