Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Лионель Месси: шикарное окончание года важнейшей победой в класико!

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в своем фэйсбуке поздравил болельщиков с победой над "Реалом" (3:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

"Шикарное окончание года важнейшей победой в класико! Всех обнимаю и желаю счастливого Рождества!" – написал Месси.
Теги: Месси Барселона Реал
Сегодня, 03:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.