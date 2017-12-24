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"Манчестер Сити" рассматривает возможность приобрести полузащитника "Шахтера" Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред может перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

24-летний бразилец может переехать в Англию летом 2018 года. Отмечается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался впечатлен игрой футболиста в матчах Лиги чемпионов.

Фред в нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
Теги: Фред Шахтер Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 15:12
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№4 Написал: grisha (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Киевская власть отмечает, что бразильцев придумали древние Укры,

Хуже, когда беглые рабы доказывают, что Киевскую Русь придумали прапорщики КГБ ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фред в нынешнем сезоне бразилец

Но Киевская власть отмечает, что бразильцев придумали древние Укры, так что со следующего сезона Фред будет украинцем.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: Deni Naike (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (1)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 24.12.2017
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (2)
online

Фред по своим качествам способен заиграть в Сити
Регистрация: 10.10.2013
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