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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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11:54
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
03:20
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
"Манчестер Сити" рассматривает возможность приобрести полузащитника "Шахтера" Фреда
Полузащитник "Шахтера" Фред может перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.
24-летний бразилец может переехать в Англию летом 2018 года. Отмечается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался впечатлен игрой футболиста в матчах Лиги чемпионов.
Фред в нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
24-летний бразилец может переехать в Англию летом 2018 года. Отмечается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался впечатлен игрой футболиста в матчах Лиги чемпионов.
Фред в нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
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