"Манчестер Сити" рассматривает возможность приобрести полузащитника "Шахтера" Фреда

Полузащитник "Шахтера" Фред может перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.24-летний бразилец может переехать в Англию летом 2018 года. Отмечается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался впечатлен игрой футболиста в матчах Лиги чемпионов.Фред в нынешнем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.