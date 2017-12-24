Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:54
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
03:20
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
"Урал" проведет первый матч на реконструированной "Екатеринбург Арене" 1 апреля
"Урал" проведет первый матч на реконструированной "Екатеринбург Арене" 1 апреля, сообщает ekburg.tv.
В рамках чемпионата России екатеринбуржцы примут "Рубин". Кроме того, 15 апреля команда сыграет со "Спартаком", а 1 мая - с "Амкаром".
"Екатеринбург Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).
В рамках чемпионата России екатеринбуржцы примут "Рубин". Кроме того, 15 апреля команда сыграет со "Спартаком", а 1 мая - с "Амкаром".
"Екатеринбург Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.