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"Урал" проведет первый матч на реконструированной "Екатеринбург Арене" 1 апреля

"Урал" проведет первый матч на реконструированной "Екатеринбург Арене" 1 апреля, сообщает ekburg.tv.

В рамках чемпионата России екатеринбуржцы примут "Рубин". Кроме того, 15 апреля команда сыграет со "Спартаком", а 1 мая - с "Амкаром".

"Екатеринбург Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).
Теги: Урал
Сегодня, 14:22
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