Массимо Каррера: реформы Федуна? Я придерживаюсь традиционных взглядов

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера придерживается традиционной формулы проведения чемпионата. Напомним, ранее владелец красно-белых Леонид Федун предложил проводить турнир в четыре круга с делением на две семерки во второй части.– Ну, я в этом плане придерживаюсь традиционных взглядов. Люблю старый добрый нормальный футбол, с системой в два круга. Но большое количество матчей – это хорошо!