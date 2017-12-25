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Валерий Рейнгольд: Миранчук мог бы закрыть проблемные позиции в "Спартаке"

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал слухи о том, что полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук может перейти в стан красно-белых.

"Антон - хороший футболист, и очень важно, что у него есть российский паспорт. Миранчук мог бы закрыть проблемные позиции в "Спартаке". Он молод, талантлив, и при этом виден потенциал дальнейшего профессионального роста.

Другой вопрос - отпустит ли его "Локомотив". Команда идет на первом месте в чемпионате, и вряд ли они захотят отпускать игрока основной обоймы к прямым конкурентам. Думаю, очень многое будет зависеть от позиции самого Антона", - передают слова Рейнгольда "Известия".
Теги: Рейнгольд Спартак Миранчук Ан.
Сегодня, 03:59
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№1 Написал: Vladomir Новосибирск (Сегодня, 04:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Хрен вам, хрюнам. Антон наш, пожизненно!
Регистрация: 21.12.2017
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