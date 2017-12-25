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Источник: "Локомотив" готов улучшить условия для Антона Миранчука

Руководство "Локомотива" готово заключить новый контракт на улучшенных условиях с полузащитником Антоном Миранчуком, информируют "Известия" со ссылкой на источник.

В "Локомотиве" выделяют прогресс в игре молодого футболиста, тренерский штаб "железнодорожников" не желает расставаться с талантливым полузащитником.

Отмечается, что сам Миранчук также не желает покидать "Локомотив", который претендует на золотые медали чемпионата России. Ранее сообщалось, что в приобретении Антона заинтересован "Спартак".
Теги: Локомотив Миранчук Ан.
Сегодня, 04:41
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