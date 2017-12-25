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Массимо Каррера: настоящий "Спартак"? Тот, который был в матче с ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о самом важном матче уходящего 2017 года.

– Матч этого сезона, который вспоминаете в первую очередь?

– Последний, против ЦСКА. Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле – это действительно преодоление. Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.

– 0:7 и 3:0 за одну неделю. Где здесь настоящий "Спартак"?

– Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит "Севилью" 5:1, давайте будем честны. Настоящий "Спартак" – он где-то посередине. Вот против ЦСКА, как мне кажется, мы были близки к истине. "Спартак" снова показал себя командой бойцов, это и есть наша суть, - передает слова Карреры "СЭ".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 04:48
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№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 05:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Еврокубки тем и хороши, что они проверяют настоящие качества клуба/команды. делают видимыми как достоинства, так и недостатки.
Как в своё время у борцов - "по гамбургскому счёту".
Регистрация: 6.12.2014
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