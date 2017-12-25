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Антон Коченков: как вратарь я равнялся на Овчинникова

Голкипер "Локомотива" Антон Коченков рассказал, что равнялся на экс-стража ворот железнодорожников Сергея Овчинникова.

– Почему выбрали "Локо"?

– Не знаю. Наверное, симпатизировал ему больше, как чемпиону страны (2002 и 2004 гг. – прим.).

– Кто там впечатлял?

– Лоськов и Пашинин сейчас в нашем тренерском штабе. А на Сергея Овчинникова я равнялся как вратарь. Он хорошо ко мне относился. Когда приезжали с "Томью" играть с ЦСКА, пообщались с Сергеем Ивановичем.

СЭ
Теги: Коченков Локомотив
Сегодня, 05:51
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