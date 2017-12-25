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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Чемпион России по FIFA 18 обвинил "Анжи" в присвоение его победы на турнире
Хан "hantigr_4" Балабеков, выигравший чемпионат России по симулятору FIFA 18, обвинил "Анжи" в присвоении его победы на турнире.
Вчера в Москве завершился первый чемпионат России по киберфутболу. А сегодня в группе "Анжи" "ВКонтакте" был опубликован пост, где победитель был объявлен представителем махачкалинцев.
В комментариях под новостью Балабеков опроверг то, что он имеет отношение к "Анжи".
"Вам самим-то не стыдно? Какой "Анжи"? В чем мне "Анжи" помог, чтоб я этот титул выиграл? Тогда можно сказать, что турнир выиграл Тоша Орлов, он мне помог столько, сколько вам и не снилось, мне переписки показать, где я не игрок "Анжи"? Или показать, где я задал вопрос, буду ли я игроком, на который мне не ответили?
В 1/16 вы пишете, что ваш игрок играет с Арухито, а про меня ни слова, а спустя пару часов, когда я вышел в полуфинал, вы уже Панарина называете вторым игроком и радуетесь тому, что "Анжи", не я, а "Анжи" вышел в полуфинал. Будет видео, уж очень некрасиво клуб поступил, реклама на это видео тоже будет стоящая", - написал киберспортсмен.
Вчера в Москве завершился первый чемпионат России по киберфутболу. А сегодня в группе "Анжи" "ВКонтакте" был опубликован пост, где победитель был объявлен представителем махачкалинцев.
В комментариях под новостью Балабеков опроверг то, что он имеет отношение к "Анжи".
"Вам самим-то не стыдно? Какой "Анжи"? В чем мне "Анжи" помог, чтоб я этот титул выиграл? Тогда можно сказать, что турнир выиграл Тоша Орлов, он мне помог столько, сколько вам и не снилось, мне переписки показать, где я не игрок "Анжи"? Или показать, где я задал вопрос, буду ли я игроком, на который мне не ответили?
В 1/16 вы пишете, что ваш игрок играет с Арухито, а про меня ни слова, а спустя пару часов, когда я вышел в полуфинал, вы уже Панарина называете вторым игроком и радуетесь тому, что "Анжи", не я, а "Анжи" вышел в полуфинал. Будет видео, уж очень некрасиво клуб поступил, реклама на это видео тоже будет стоящая", - написал киберспортсмен.
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