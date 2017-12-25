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"Рубин" получит от нового спонсора 77,74 млн рублей

"Рубин" заключил спонсорский контракт с компанией "Ак Барс Капитал". Согласно договору казанцы в декабре получат 77,74 млн рублей, передает RNS.

"Рубин" в свою очередь будет предоставлять компании рекламу в социальных сетях, на своем официальном сайте, а также в рассылках через мессенджеры.
Теги: Рубин
Сегодня, 15:49
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№3 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 18:01) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
кажется,что это огромные деньги,а в футболе мало,что решают.(
Регистрация: 16.02.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Как раз на туалетную бумагу хватит.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Этого , как оказалось, даже на зарплату Рубена Рочина(?) не хватит.
Регистрация: 17.05.2017
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