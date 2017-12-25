Альваро Арбелоа станет послом "Реала"

Siempre dijo que estar?a preparado cuando el @realmadrid le volviese a llamar. ?lvaro Arbeloa regresa al club de su vida como embajador nacional e internacional. ?Enhorabuena, @aarbeloa17! ?? pic.twitter.com/FSmaXptfei — Best of You (@bestofyou) December 23, 2017

Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа станет послом своего бывшего клуба.Арбелоа поступил в академию "Реала" в возрасте 18 лет, в общей сложности он провел в стане мадридского клуба 8 сезонов.