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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Альваро Арбелоа станет послом "Реала"
Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа станет послом своего бывшего клуба.
Арбелоа поступил в академию "Реала" в возрасте 18 лет, в общей сложности он провел в стане мадридского клуба 8 сезонов.
Арбелоа поступил в академию "Реала" в возрасте 18 лет, в общей сложности он провел в стане мадридского клуба 8 сезонов.
Siempre dijo que estar?a preparado cuando el @realmadrid le volviese a llamar. ?lvaro Arbeloa regresa al club de su vida como embajador nacional e internacional. ?Enhorabuena, @aarbeloa17! ?? pic.twitter.com/FSmaXptfei— Best of You (@bestofyou) December 23, 2017
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