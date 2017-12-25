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Альваро Арбелоа станет послом "Реала"

Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа станет послом своего бывшего клуба.

Арбелоа поступил в академию "Реала" в возрасте 18 лет, в общей сложности он провел в стане мадридского клуба 8 сезонов.

Теги: Реал
Сегодня, 16:16
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