Опрос:

Новости партнеров

"Селтик" согласился продать нападающего Муссу Дембеле в "Брайтон"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле, скорее всего, продолжит карьеру в "Брайтоне".

Как сообщает Sky Sports, шотландцы готовы отпустить 21-летнего игрока за 18 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в текущем сезоне в чемпионате Шотландии Дембеле провел 11 матчей и забил шесть голов.
Теги: Дембеле Селтик Брайтон
Сегодня, 17:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.