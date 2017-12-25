"Селтик" согласился продать нападающего Муссу Дембеле в "Брайтон"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле, скорее всего, продолжит карьеру в "Брайтоне".Как сообщает Sky Sports, шотландцы готовы отпустить 21-летнего игрока за 18 миллионов фунтов стерлингов.Напомним, что в текущем сезоне в чемпионате Шотландии Дембеле провел 11 матчей и забил шесть голов.