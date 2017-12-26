Фатих Терим решил оказать поддержку Эммануэлю Эбуэ и предложил ему работу

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим, назначенный на этот пост 22 декабря, предложил работу в клубе бывшему защитнику команды Эмманюэлю Эбуэ, сообщает CNN.Терим предложил Эбуэ должность тренера в одной из детских команд турецкого клуба.Напомним, в декабре Эбуэ признался, что может остаться без дома после того, как его бывшая жена отсудила у него недвижимость. Защитник говорил, что был близок к суициду. В октябре у футболиста диагностировали ВИЧ.