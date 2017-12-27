Марко Арнаутович: судья отнял у нас победу

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович прокомментировал ничью с "Борнмутом" (3:3)."Мы сыграли всего лишь вничью, нам сегодня не повезло. Игра получилась трудной, а погода была плохой. Мы проигрывали, но в концовке поединка изменили ситуацию в свою пользу, однако удержать победу не сумели. Мы должны были набирать три очка. Думаю, что судья повлиял на результат. Футболист из команды соперника не получил заслуженную красную карточку, и после чего нам забили из офсайда. Не думаю, что после такого матча можно радоваться ничейному результату. Судья отнял у нас победу", - цитирует Арнаутовича ВВС.