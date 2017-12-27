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Домагой Вида перешел в "Бешикташ" (фото)

"Бешикташ" объявил о подписании защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды.

Ранее сообщалось, что 28-летний защитник получит контракт на 4,5 года. Вида выступал за "Динамо" с весны 2013 года, куда перебрался из загребского "Динамо". В общей сложности на его счету 161 матч и 13 голов за "Динамо".

Теги: Бешикташ Динамо Киев Трансферы
Сегодня, 01:21
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