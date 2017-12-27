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"Лацио" обыграл "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Лацио" обыграл "Фиорентину" в четвертьфинале Кубка Италии - 1:0.

Кубок Италии

1/4 финала

"Лацио" – "Фиорентина" 1:0

Голы: Лулич, 5

"Лацио": Стракоша, Врей, Баштуш, Раду, Баста, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич (Альберто, 87), Лейва, Андерсон (Лукаку, 59), Кайседо (Иммобиле, 26)

"Фиорентина": Дронговский, Астори, Уго, Миленкович, Гашпар (Диаш, 73), Санчес, Верету, Бенасси (Эйссерик, 46), Сапонара (Симеоне, 46), Кьеза, Бабакар

Предупреждения: Гашпар, 35, Стракоша, 79, Верету, 83
Теги: Лацио Фиорентина
Сегодня, 02:36
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 04:19) #
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Мясная сволочь затихла сразу . Вперёд Лацио, вперёд. Кот за вас.


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