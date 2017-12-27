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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Лацио" обыграл "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии
"Лацио" обыграл "Фиорентину" в четвертьфинале Кубка Италии - 1:0.
Кубок Италии
1/4 финала
"Лацио" – "Фиорентина" 1:0
Голы: Лулич, 5
"Лацио": Стракоша, Врей, Баштуш, Раду, Баста, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич (Альберто, 87), Лейва, Андерсон (Лукаку, 59), Кайседо (Иммобиле, 26)
"Фиорентина": Дронговский, Астори, Уго, Миленкович, Гашпар (Диаш, 73), Санчес, Верету, Бенасси (Эйссерик, 46), Сапонара (Симеоне, 46), Кьеза, Бабакар
Предупреждения: Гашпар, 35, Стракоша, 79, Верету, 83
Кубок Италии
1/4 финала
"Лацио" – "Фиорентина" 1:0
Голы: Лулич, 5
"Лацио": Стракоша, Врей, Баштуш, Раду, Баста, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич (Альберто, 87), Лейва, Андерсон (Лукаку, 59), Кайседо (Иммобиле, 26)
"Фиорентина": Дронговский, Астори, Уго, Миленкович, Гашпар (Диаш, 73), Санчес, Верету, Бенасси (Эйссерик, 46), Сапонара (Симеоне, 46), Кьеза, Бабакар
Предупреждения: Гашпар, 35, Стракоша, 79, Верету, 83
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