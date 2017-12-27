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Александр Глеб: все карликовые сборные сделали огромный шаг вперед, почему Белоруссия не может?

Экс-хавбек "Барселоны" и "Арсенала" Александр Глеб высказался относительно перспектив сборной Белоруссии в Лиге наций.

"Мне всегда сложнее игралось против более слабых сборных. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы всё-таки не Испания, которая через пас может отвозить.

Все карликовые сборные прибавляют, просто огромный шаг вперёд сделали. Если они могут, почему не можем мы? Надо", - передает слова Глеба "Чемпионат" со ссылкой на телеканал" "Беларусь 1".
Теги: Глеб Сборная Белоруссии
Сегодня, 06:39
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