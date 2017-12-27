Джанлуиджи Доннарумма может не сыграть против "Интера"

Участие голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/4 финала Кубка Италии против "Интера" (27 декабря) под вопросом, передает Football Italia.Футболист получил повреждение паха на тренировке и с большой вероятностью пропустит матч. При этом есть вероятность, что он все же сыграет, несмотря на повреждение.