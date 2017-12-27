Алейш Видаль в зимнее трансферное окно может покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль может уйти из клуба зимой, сообщает Sport.es.Игроком интересуются "Валенсия", "Атлетико" и "Севилья".Отмечается, что приоритетным для самого Видаля является возвращение в "Севилью", за которую он выступал с 2014 по 2015 год. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.