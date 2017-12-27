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Алейш Видаль в зимнее трансферное окно может покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль может уйти из клуба зимой, сообщает Sport.es.

Игроком интересуются "Валенсия", "Атлетико" и "Севилья".

Отмечается, что приоритетным для самого Видаля является возвращение в "Севилью", за которую он выступал с 2014 по 2015 год. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.
Теги: Барселона
Сегодня, 19:01
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