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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Янник Феррейра-Карраско может покинуть "Атлетико" зимой
Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, передает AS.
Сообщается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне больше не заинтересован в услугах 24-летнего футболиста. Сам бельгиец также хочет покинуть команду, чтобы получать больше игровой практики.
Напомним, с января "Атлетико" может помочь вернувшийся в Мадрид Диего Коста.
Интерес к Феррейре-Карраско проявляет "Бавария".
Сообщается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне больше не заинтересован в услугах 24-летнего футболиста. Сам бельгиец также хочет покинуть команду, чтобы получать больше игровой практики.
Напомним, с января "Атлетико" может помочь вернувшийся в Мадрид Диего Коста.
Интерес к Феррейре-Карраско проявляет "Бавария".
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