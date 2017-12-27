Янник Феррейра-Карраско может покинуть "Атлетико" зимой

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, передает AS.Сообщается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне больше не заинтересован в услугах 24-летнего футболиста. Сам бельгиец также хочет покинуть команду, чтобы получать больше игровой практики.Напомним, с января "Атлетико" может помочь вернувшийся в Мадрид Диего Коста.Интерес к Феррейре-Карраско проявляет "Бавария".