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Янник Феррейра-Карраско может покинуть "Атлетико" зимой

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, передает AS.

Сообщается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне больше не заинтересован в услугах 24-летнего футболиста. Сам бельгиец также хочет покинуть команду, чтобы получать больше игровой практики.

Напомним, с января "Атлетико" может помочь вернувшийся в Мадрид Диего Коста.

Интерес к Феррейре-Карраско проявляет "Бавария".
Теги: Карраско Атлетико
Сегодня, 19:14
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