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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Милан" обыграл "Интер" в четвертьфинале Кубка Италии
"Милан" с минимальным счетом переиграл "Интер" в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Кубок Италии
1/4 финала
"Милан" – "Интер" 1:0
Голы: Кутроне, 103
"Милан": Антонио Доннарумма, Абате, (Калабрия, 52), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Кесси, Билья, Локателли, (Чалханоглу, 78), Сусо, Калинич, (Кутроне 84).
"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Раноккия, Нагатомо, Весино, Гальярдини, (Брозович, 81), Кандрева, Мариу, (Валеро, 74), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Локателли, 24, Билья, 27, Шкрыньяр, 77, Валеро, 118
Кубок Италии
1/4 финала
"Милан" – "Интер" 1:0
Голы: Кутроне, 103
"Милан": Антонио Доннарумма, Абате, (Калабрия, 52), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Кесси, Билья, Локателли, (Чалханоглу, 78), Сусо, Калинич, (Кутроне 84).
"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Раноккия, Нагатомо, Весино, Гальярдини, (Брозович, 81), Кандрева, Мариу, (Валеро, 74), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Локателли, 24, Билья, 27, Шкрыньяр, 77, Валеро, 118
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