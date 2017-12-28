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"Милан" обыграл "Интер" в четвертьфинале Кубка Италии

"Милан" с минимальным счетом переиграл "Интер" в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Кубок Италии

1/4 финала

"Милан" – "Интер" 1:0

Голы: Кутроне, 103

"Милан": Антонио Доннарумма, Абате, (Калабрия, 52), Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Кесси, Билья, Локателли, (Чалханоглу, 78), Сусо, Калинич, (Кутроне 84).

"Интер": Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Раноккия, Нагатомо, Весино, Гальярдини, (Брозович, 81), Кандрева, Мариу, (Валеро, 74), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Локателли, 24, Билья, 27, Шкрыньяр, 77, Валеро, 118
Теги: Милан Интер
Сегодня, 01:26
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 01:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну,хоть что-то..Дженнаро может передохнуть слегка! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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