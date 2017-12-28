Алексис Санчес прилетел в Париж

Photo of Alexis Sanchez's arrival in Paris yesterday courtesy of @Sweetiz59. pic.twitter.com/toLCLQmlyl — Get French Football (@GFFN) December 27, 2017

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес вчера утром прилетел в Париж.Форвард сборной Чили решил воспользоваться двумя выходными днями, чтобы посетить столицу Франции.Ранее сообщалось, что Санчес, у которого летом заканчивается контракт с лондонским клубом, может перебраться в "ПСЖ".