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Алексис Санчес прилетел в Париж

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес вчера утром прилетел в Париж.

Форвард сборной Чили решил воспользоваться двумя выходными днями, чтобы посетить столицу Франции.

Ранее сообщалось, что Санчес, у которого летом заканчивается контракт с лондонским клубом, может перебраться в "ПСЖ".

Теги: Санчес ПСЖ Арсенал
Сегодня, 03:16
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