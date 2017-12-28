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Полузащитник "Селтика" получил перелом ноги и не сыграет с "Зенитом"

Полузащитник "Селтика" Джонни Хейз получил перелом ноги в матче чемпионата Шотландии против "Данди" (2:0), сообщает официальный сайт клуба.

Футболист больше не сыграет в том сезоне. Так, Хейз пропустит матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита", которые состоятся 15 и 22 февраля.
Теги: Селтик Зенит
Сегодня, 04:08
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Здоровья
Регистрация: 22.08.2007
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