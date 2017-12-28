Полузащитник "Селтика" получил перелом ноги и не сыграет с "Зенитом"

Полузащитник "Селтика" Джонни Хейз получил перелом ноги в матче чемпионата Шотландии против "Данди" (2:0), сообщает официальный сайт клуба.Футболист больше не сыграет в том сезоне. Так, Хейз пропустит матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита", которые состоятся 15 и 22 февраля.