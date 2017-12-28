Андрей Канчельскис: "Локомотив" - лучшая команда и главное открытие года

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:44
Федеральная антимонопольная служба не видит признаков сговора по ценам на авиабилеты во время ЧМ-2018
Федеральная антимонопольная служба не видит признаков сговора по ценам на авиабилеты во время ЧМ-2018
01:01
Голкипер "Нанси": самый опасный соперник? Это Луиз Адриано. Он забил мне 5 голов в одном матче
Голкипер "Нанси": самый опасный соперник? Это Луиз Адриано. Он забил мне 5 голов в одном матче
Вчера, 22:02
"Милан" - "Интер": стали известны стартовые составы
"Милан" - "Интер": стали известны стартовые составы
Вчера, 21:19
"Саутгемптон" объявил о переходе ван Дейка в "Ливерпуль". Сумма трансфера - 85 миллионов евро (9)
"Саутгемптон" объявил о переходе ван Дейка в "Ливерпуль". Сумма трансфера - 85 миллионов евро (9)
Вчера, 21:11
Джон Флэнаган обвиняется в нападении на человека (1)
Джон Флэнаган обвиняется в нападении на человека (1)
Вчера, 21:04
Антонио Конте: я бы пошел с Видалем в бой в любой момент (1)
Антонио Конте: я бы пошел с Видалем в бой в любой момент (1)
Вчера, 20:17
Рекордсмен сборной Мексики: Лео и Криштиану - разные, оба они выдающиеся игроки, но Месси - лучший (1)
Рекордсмен сборной Мексики: Лео и Криштиану - разные, оба они выдающиеся игроки, но Месси - лучший (1)
Вчера, 20:13
"Эвертон" в январе рассчитывает усилить линию атаки
"Эвертон" в январе рассчитывает усилить линию атаки
Вчера, 20:06
Михаил Гершкович: радует, что "Ахмат" сделал ставку на молодого отечественного специалиста (1)
Михаил Гершкович: радует, что "Ахмат" сделал ставку на молодого отечественного специалиста (1)
Вчера, 19:48
Все объекты ЧМ-2018 будут переданы ФИФА к 30 мая (1)
Все объекты ЧМ-2018 будут переданы ФИФА к 30 мая (1)
Вчера, 19:19
Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил "Зенит-2" (23)
Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил "Зенит-2" (23)
Вчера, 18:37
Анатолий Давыдов назначен директором академии "Зенита" (4)
Анатолий Давыдов назначен директором академии "Зенита" (4)
Вчера, 18:19
Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом (21)
Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом (21)
Вчера, 18:10
Алексей Сорокин: буду совмещать две должности - председателя и генерального директора оргкомитета ЧМ (1)
Алексей Сорокин: буду совмещать две должности - председателя и генерального директора оргкомитета ЧМ (1)
Вчера, 18:04
Кирилл Панченко: первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий (1)
Кирилл Панченко: первый сбор я буду начинать в общей группе, но без каких-либо контактных действий (1)
Андрей Канчельскис: "Локомотив" - лучшая команда и главное открытие года
Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Викторией Яковлевой подвел итоги года в российском футболе, отметив, что самым ярким явлением в 2017-м стала дружина Юрия Семина, а также пожелал лидеру железнодорожников Алексею Миранчуку перебраться в сильный зарубежный чемпионат.
Событие года
- Лидерство «Локомотива» в чемпионате России. Откровенно говоря, перед началом сезона не ожидал такого успеха от железнодорожников. Я очень рад за наставника команды Юрия Павловича Семина. У нас часто приглашают работать иностранных тренеров, но есть у нас еще классные отечественные специалисты, которые могут добиваться высокого результата и доказывают это. Хотелось бы пожелать команде, чтобы она и дальше развивала свой успех и продолжала играть оставшуюся часть чемпионата страны с тем же настроением.
Команда года
- Опять же «Локомотив». Без вариантов.
Матч года
- Мое мнение, что это «Зенит» - «Спартак» в первом круге, когда петербуржцы неожиданно одержали крупную победу над чемпионом. Игра действительно получилась весьма интересная и яркая.
Игрок года
- Думаю, что говорить об этом преждевременно, ведь чемпионат России еще не закончился. Но раз речь идет именно об игроке 2017 года, то, наверное, отмечу Алексея Миранчука из «Локомотива». Здорово играет. Просто замечательно действует в нападении. Если футболист все время идет на обострение атак и позитивно влияет на свою команду, это очень похвально. Хотелось бы пожелать ему со временем уехать в хорошую зарубежную лигу и проявить себя там с самой лучшей стороны.
Открытие года
- И здесь тоже назову интересного игрока Алексея Миранчука и, разумеется, «Локомотив».
Разочарование года
- Сборная России по футболу. Разочаровала наша команда своим результатом на Кубке Конфедераций. Турнир наглядно продемонстрировал, что мы все время обманываем сами себя, говоря, что, мол, все у нас хорошо. На деле — все прямо противоположно. Надо смотреть правде в глаза, но мы этого не делаем — от этого тоже разочарование.
Событие года
- Лидерство «Локомотива» в чемпионате России. Откровенно говоря, перед началом сезона не ожидал такого успеха от железнодорожников. Я очень рад за наставника команды Юрия Павловича Семина. У нас часто приглашают работать иностранных тренеров, но есть у нас еще классные отечественные специалисты, которые могут добиваться высокого результата и доказывают это. Хотелось бы пожелать команде, чтобы она и дальше развивала свой успех и продолжала играть оставшуюся часть чемпионата страны с тем же настроением.
Команда года
- Опять же «Локомотив». Без вариантов.
Матч года
- Мое мнение, что это «Зенит» - «Спартак» в первом круге, когда петербуржцы неожиданно одержали крупную победу над чемпионом. Игра действительно получилась весьма интересная и яркая.
Игрок года
- Думаю, что говорить об этом преждевременно, ведь чемпионат России еще не закончился. Но раз речь идет именно об игроке 2017 года, то, наверное, отмечу Алексея Миранчука из «Локомотива». Здорово играет. Просто замечательно действует в нападении. Если футболист все время идет на обострение атак и позитивно влияет на свою команду, это очень похвально. Хотелось бы пожелать ему со временем уехать в хорошую зарубежную лигу и проявить себя там с самой лучшей стороны.
Открытие года
- И здесь тоже назову интересного игрока Алексея Миранчука и, разумеется, «Локомотив».
Разочарование года
- Сборная России по футболу. Разочаровала наша команда своим результатом на Кубке Конфедераций. Турнир наглядно продемонстрировал, что мы все время обманываем сами себя, говоря, что, мол, все у нас хорошо. На деле — все прямо противоположно. Надо смотреть правде в глаза, но мы этого не делаем — от этого тоже разочарование.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.