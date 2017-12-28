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Андрей Канчельскис: "Локомотив" - лучшая команда и главное открытие года

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Викторией Яковлевой подвел итоги года в российском футболе, отметив, что самым ярким явлением в 2017-м стала дружина Юрия Семина, а также пожелал лидеру железнодорожников Алексею Миранчуку перебраться в сильный зарубежный чемпионат.

Событие года

- Лидерство «Локомотива» в чемпионате России. Откровенно говоря, перед началом сезона не ожидал такого успеха от железнодорожников. Я очень рад за наставника команды Юрия Павловича Семина. У нас часто приглашают работать иностранных тренеров, но есть у нас еще классные отечественные специалисты, которые могут добиваться высокого результата и доказывают это. Хотелось бы пожелать команде, чтобы она и дальше развивала свой успех и продолжала играть оставшуюся часть чемпионата страны с тем же настроением.

Команда года

- Опять же «Локомотив». Без вариантов.

Матч года

- Мое мнение, что это «Зенит» - «Спартак» в первом круге, когда петербуржцы неожиданно одержали крупную победу над чемпионом. Игра действительно получилась весьма интересная и яркая.

Игрок года

- Думаю, что говорить об этом преждевременно, ведь чемпионат России еще не закончился. Но раз речь идет именно об игроке 2017 года, то, наверное, отмечу Алексея Миранчука из «Локомотива». Здорово играет. Просто замечательно действует в нападении. Если футболист все время идет на обострение атак и позитивно влияет на свою команду, это очень похвально. Хотелось бы пожелать ему со временем уехать в хорошую зарубежную лигу и проявить себя там с самой лучшей стороны.

Открытие года

- И здесь тоже назову интересного игрока Алексея Миранчука и, разумеется, «Локомотив».

Разочарование года

- Сборная России по футболу. Разочаровала наша команда своим результатом на Кубке Конфедераций. Турнир наглядно продемонстрировал, что мы все время обманываем сами себя, говоря, что, мол, все у нас хорошо. На деле — все прямо противоположно. Надо смотреть правде в глаза, но мы этого не делаем — от этого тоже разочарование.
Теги: Канчельскис Локомотив
Сегодня, 06:08
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6
(7)
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 08:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Lokoflesh,
Ты слишком много сказал, всё комментировать не стану. но твой "Локо" действительно много сделал. И Миранчуки - даже не хочу их разделять, ибо оба хороши.А вот про лучшую команду подскажет конец сезона: : сейчас действительно не вовремя о сием говорить. Выиграют, тогда и поговорим! Удачи твоим, но и моим тоже.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: spartak313313 Балаково (Сегодня, 08:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Velen
Дебил!!! Говорить об игроке года преждевременно, но зато назвать команду года легко!!! Спартак в этом году стал чемпионом, выиграл Суперкубок( на поле Локо) , не вылетел не из одного турнира, но нет команда года Локомотив!!!

Точняк, после 0-7 на Энфилде это был не вылет, так, просерчик обычный.

Локо-Тосно дома просрал 0-2, это ли не "просер"?
Регистрация: 25.11.2017
№4 Написал: est Нарва (Сегодня, 08:06) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Разочарование года

а.канчельскис
Регистрация: 1.04.2012
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 07:42) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Velen
Дебил!!! Говорить об игроке года преждевременно, но зато назвать команду года легко!!! Спартак в этом году стал чемпионом, выиграл Суперкубок( на поле Локо) , не вылетел не из одного турнира, но нет команда года Локомотив!!!

Точняк, после 0-7 на Энфилде это был не вылет, так, просерчик обычный.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 07:36) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил!!! Говорить об игроке года преждевременно, но зато назвать команду года легко!!! Спартак в этом году стал чемпионом, выиграл Суперкубок( на поле Локо) , не вылетел не из одного турнира, но нет команда года Локомотив!!!
Регистрация: 8.12.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 07:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нашелся еще один эксперт...., паровозофил б#ять.....)))))))
Регистрация: 3.12.2016
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