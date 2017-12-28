Хосеп Гвардиола: "Ньюкасл" не хотел играть

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал оценку игре 20-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:0)."Мы сделали все, что могли. Соперник не хочет играть, поэтому нам пришлось тяжело. При счете 1:0 игра была закончена. Но все же у нас были моменты, чтобы увеличить счет.Стерлинг? Я рад за него, он показывает хорошую игру и много забивает", - приводит слова Гвардиолы BBC.