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Хосеп Гвардиола: "Ньюкасл" не хотел играть

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал оценку игре 20-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:0).

"Мы сделали все, что могли. Соперник не хочет играть, поэтому нам пришлось тяжело. При счете 1:0 игра была закончена. Но все же у нас были моменты, чтобы увеличить счет.

Стерлинг? Я рад за него, он показывает хорошую игру и много забивает", - приводит слова Гвардиолы BBC.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 06:25
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