Юрген Клопп: болельщикам следует забыть о цене ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал подписание защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро."Он добавит нашей игре качества. Сейчас это довольно сложно, поскольку технически он все еще игрок "Саутгемптона". Так обстоит дело. Поэтому у меня будет гораздо больше времени и возможностей, чтобы поговорить о ван Дейке. Могу себе представить, что люди подумали: "Ого, вот эта сумма!". Но мне это не слишком интересно. Мы не задаем цены, цены устанавливает рынок. Болельщикам следует забыть о цене", - цитирует Клоппа Sky Sports.