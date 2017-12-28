Патрик Кутроне: вчера я был в молодежной команде "Милана", а теперь забил в дерби

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне высказался о победе над "Интером" в матче 1/4 финала Кубка Италии. 19-летний футболист забил единственный гол во встрече."Вчера я был в молодежной команде "Милана", а теперь забил в дерби. Забить перед этими трибунами просто невероятно. Нам нужна была эта победа для боевого духа. Дерби никогда нельзя считать обычной игрой. Моя мечта - продолжать играть за "Милан", и я хочу остаться в этой команде.Я посвящаю сегодняшний гол своей семье, поскольку она всегда поддерживала меня, и любой гол, который я буду забивать в будущем, всегда будет посвящать им", - цитирует Кутроне Football Italia.