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Хави летом станет техническим директором школы из Барселоны

Испанец Хави, в настоящее время выступающий за "Аль-Садд", летом 2018 года займет пост технического директора футбольного направления в спортивной школе из Барселоны "Вила Олимпика".

Соглашение с легендой сине-гранатовых будет рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба спортивной школы.

Напомним, Хави является воспитанником "Барселоны". Он выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.
Теги: Хави Барселона
Сегодня, 19:08
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