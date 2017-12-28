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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хави летом станет техническим директором школы из Барселоны
Испанец Хави, в настоящее время выступающий за "Аль-Садд", летом 2018 года займет пост технического директора футбольного направления в спортивной школе из Барселоны "Вила Олимпика".
Соглашение с легендой сине-гранатовых будет рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба спортивной школы.
Напомним, Хави является воспитанником "Барселоны". Он выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.
Соглашение с легендой сине-гранатовых будет рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба спортивной школы.
Напомним, Хави является воспитанником "Барселоны". Он выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.
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