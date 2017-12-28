Хави летом станет техническим директором школы из Барселоны

Испанец Хави, в настоящее время выступающий за "Аль-Садд", летом 2018 года займет пост технического директора футбольного направления в спортивной школе из Барселоны "Вила Олимпика".Соглашение с легендой сине-гранатовых будет рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба спортивной школы.Напомним, Хави является воспитанником "Барселоны". Он выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.