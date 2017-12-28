Икер Касильяс может стать новым президентом федерации футбола Испании

Экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс может стать новым президентом национальной федерации футбола, сообщает fichajegoleador.com.Касильяс в ближайшее время обсудит этот вопрос с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. В данный момент футболист выступает за "Порту".Если 36-летний игрок решит возглавить Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), он объявит о завершении карьеры уже этой зимой.