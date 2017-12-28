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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Икер Касильяс может стать новым президентом федерации футбола Испании
Экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс может стать новым президентом национальной федерации футбола, сообщает fichajegoleador.com.
Касильяс в ближайшее время обсудит этот вопрос с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. В данный момент футболист выступает за "Порту".
Если 36-летний игрок решит возглавить Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), он объявит о завершении карьеры уже этой зимой.
Касильяс в ближайшее время обсудит этот вопрос с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. В данный момент футболист выступает за "Порту".
Если 36-летний игрок решит возглавить Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), он объявит о завершении карьеры уже этой зимой.
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