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Икер Касильяс может стать новым президентом федерации футбола Испании

Экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс может стать новым президентом национальной федерации футбола, сообщает fichajegoleador.com.

Касильяс в ближайшее время обсудит этот вопрос с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. В данный момент футболист выступает за "Порту".

Если 36-летний игрок решит возглавить Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), он объявит о завершении карьеры уже этой зимой.
Теги: Касильяс
Сегодня, 19:40
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