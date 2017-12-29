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"Арсенал" одержал победу над "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" на своем поле проиграл "Арсеналу" в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

20 тур

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" 2:3

Голы: Мустафи, 25, Таунсенд, 49, Санчес, 62, 66

"Кристал Пэлас": Сперони, Келли (Фосу-Менса, 80), Шлупп, Томкинс, Данн, Кабай (Макартур, 53), Таунсенд, Миливоевич, Заха, Лофтус-Чик (Сако, 70), Бентеке

"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Мустафи, Косельни, Чемберс, Джака, Уилшир, Озил, Ляказетт (Коклен, 75), Санчес

Предупреждения: Чемберс, 29, Заха, 45+2
Теги: Кристал Пэлас Арсенал
Сегодня, 01:05
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