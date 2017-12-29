Защитник "Куинз Парк Рейнджерс" Стивен Кокер расторг контракт с клубом и стал свободным агентом, сообщает официальный сайт команды.25-летний игрок выступал за лондонцев с лета 2014 года.Напомним, прошлой зимой Кокер отказался переходить в "Локомотив".