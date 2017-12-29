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Сборные Японии, Австралии и Колумбии будут базироваться в Казани

Сборные Японии, Австралии и Колумбии будут базироваться в Казани на период чемпионата мира в 2018 году, сообщает "БИЗНЕС Online".

Так японцы заедут на базу футбольного "Рубина", австралийцы займут базу "Ак Барса", а Колумбия разместится в комплексе "Свияга". Все команды заселятся на базы приблизительно за неделю до начала ЧМ-2018 и будут жить здесь на протяжении всего турнира, выезжая на матчи в другие города.
Теги: Сборная Японии Сборная Австралии Сборная Колумбии
Сегодня, 02:21
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