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Криштиану Роналду: не волнуйтесь, у меня достаточно места для наград

Форвард "Реала" Криштиану Роналду, который стал лауреатом награды Globe Soccer Awards 2017 в номинации "Лучший футболист года", отметил, что у него есть места, куда складывать многочисленные трофеи.

"Где храню такое количество наград? Не волнуйтесь, у меня для них достаточно места. Я очень рад получить эту награду. Благодарю своего тренера, одноклубников, а также людей, которые за меня проголосовали", - цитирует Роналду Marca.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 03:05
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