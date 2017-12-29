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Глава Ростуризма: болельщики ЧМ-2018 привезут нам порядка 1,5-2 млрд долларов

Глава Ростуризма Олег Сафонов оценил доходы от проведения в России ЧМ-2018.

— Сколько денег нам привезут 1,5 миллиона туристов?

— Можно прогнозировать, что порядка 1,5–2 млрд долларов. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта.

— Отельеры не поднимут цены?

— Есть постановление правительства, которое ограничивает цены на период проведения ЧМ по футболу. Все отельеры должны его выполнять. Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать. Вряд ли отельеры захотят оказаться в этом "шорт-листе" — это стало бы серьезной антирекламой для них.

— Много ли сейчас в этом списке участников?

— Немного. Есть несколько примеров из Волгограда, Саранска и других городов. Думаю, отельеры поймут недопустимость подобных действий и скорректируют свою ценовую политику.

— На сколько они подняли цены на время ЧМ?

– В некоторых гостиницах рост цен более чем впечатляющий — в 40 раз, – передает слова Сафонова "Известия".
Сегодня, 08:09
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 08:10) #
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А в чьих карманах останутся деньги?
Регистрация: 26.01.2017
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