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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Глава Ростуризма: болельщики ЧМ-2018 привезут нам порядка 1,5-2 млрд долларов
Глава Ростуризма Олег Сафонов оценил доходы от проведения в России ЧМ-2018.
— Сколько денег нам привезут 1,5 миллиона туристов?
— Можно прогнозировать, что порядка 1,5–2 млрд долларов. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта.
— Отельеры не поднимут цены?
— Есть постановление правительства, которое ограничивает цены на период проведения ЧМ по футболу. Все отельеры должны его выполнять. Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать. Вряд ли отельеры захотят оказаться в этом "шорт-листе" — это стало бы серьезной антирекламой для них.
— Много ли сейчас в этом списке участников?
— Немного. Есть несколько примеров из Волгограда, Саранска и других городов. Думаю, отельеры поймут недопустимость подобных действий и скорректируют свою ценовую политику.
— На сколько они подняли цены на время ЧМ?
– В некоторых гостиницах рост цен более чем впечатляющий — в 40 раз, – передает слова Сафонова "Известия".
— Сколько денег нам привезут 1,5 миллиона туристов?
— Можно прогнозировать, что порядка 1,5–2 млрд долларов. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта.
— Отельеры не поднимут цены?
— Есть постановление правительства, которое ограничивает цены на период проведения ЧМ по футболу. Все отельеры должны его выполнять. Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать. Вряд ли отельеры захотят оказаться в этом "шорт-листе" — это стало бы серьезной антирекламой для них.
— Много ли сейчас в этом списке участников?
— Немного. Есть несколько примеров из Волгограда, Саранска и других городов. Думаю, отельеры поймут недопустимость подобных действий и скорректируют свою ценовую политику.
— На сколько они подняли цены на время ЧМ?
– В некоторых гостиницах рост цен более чем впечатляющий — в 40 раз, – передает слова Сафонова "Известия".
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