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Василий Уткин: главное, что вместо Мутко не Газзаев, он два клуба развалил

Телекомментатор Василий Уткин высказался относительно временного уход Виталия Мутко с поста главы РФС.

"В анекдоте было, что англичанин не прощается и уходит, а еврей прощается и не уходит. В футболе нашем ничего не меняется.

Главное, что не Газзаев вместо него, а то это было бы падение в пропасть. Он два клуба развалил", - передает слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Газзаев
Сегодня, 08:12
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№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 08:49) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вася как скажет ... как отрежет...))) У усатого наверно усы отпали после прочтенного..)))) sweat_smile
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 08:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ну если команда берёт кубок УЕФА развал, то Васисуалий икспэрт!
Регистрация: 1.02.2015
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