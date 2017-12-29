СМИ: "Локомотив" проявляет интерес к форварду "Челси"

"Локомотив" заинтересован в услугах нападающего "Челси" Роберта Кенеди,передает сайт журналиста Альфредо Педуллы.Лидер РФПЛ хочет арендовать 21-летнего бразильца до конца текущего сезона. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.Интерес к Кенеди также проявляет "Ньюкасл".