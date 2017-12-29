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СМИ: "Локомотив" проявляет интерес к форварду "Челси"

"Локомотив" заинтересован в услугах нападающего "Челси" Роберта Кенеди,передает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Лидер РФПЛ хочет арендовать 21-летнего бразильца до конца текущего сезона. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.

Интерес к Кенеди также проявляет "Ньюкасл".

Газета.Ru
Теги: Локомотив Трансферы Челси
Сегодня, 08:15
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№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Есть Фарфан, выздоравливает Ари, есть хоть и нестабильный Эдер. Зачем нам непонятный молодой бразилец? Очередная межсезонная утка
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 08:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это мне кажется из разряда нашего Пашалича: вроде и из ТОП клуба а вроде не пойми кто...
Регистрация: 6.05.2009
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