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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: "Локомотив" проявляет интерес к форварду "Челси"
"Локомотив" заинтересован в услугах нападающего "Челси" Роберта Кенеди,передает сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Лидер РФПЛ хочет арендовать 21-летнего бразильца до конца текущего сезона. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.
Интерес к Кенеди также проявляет "Ньюкасл".
Газета.Ru
Лидер РФПЛ хочет арендовать 21-летнего бразильца до конца текущего сезона. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.
Интерес к Кенеди также проявляет "Ньюкасл".
Газета.Ru
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