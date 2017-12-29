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Леонардо Бонуччи снялся в музыкальном клипе (видео)

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи принял участие в съемках видеоклипа группы Benji & Fede на песню Buona fortuna.

В ролике итальянец сопровождает и поддерживает мальчика, который мечтает играть в футбол.

Теги: Бонуччи Милан
Сегодня, 18:04
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