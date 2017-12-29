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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона ЧМ-2018
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В Италии сообщают, что "Зенит" претендует на форварда "Ювентуса" Пьяцу
Нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца попал в сферу интересов "Зенита", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуко ди Марцио.
Хорватским футболистом также интересуются также "Шальке-04" и "Монако".
Однако туринский клуб не планирует продавать своего 22-летнего футболиста, но готов отдать в аренду до конца текущего сезона, чтобы игрок получил регулярную игровую практику.
Хорватским футболистом также интересуются также "Шальке-04" и "Монако".
Однако туринский клуб не планирует продавать своего 22-летнего футболиста, но готов отдать в аренду до конца текущего сезона, чтобы игрок получил регулярную игровую практику.
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