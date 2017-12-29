Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В Италии сообщают, что "Зенит" претендует на форварда "Ювентуса" Пьяцу

Нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца попал в сферу интересов "Зенита", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуко ди Марцио.

Хорватским футболистом также интересуются также "Шальке-04" и "Монако".

Однако туринский клуб не планирует продавать своего 22-летнего футболиста, но готов отдать в аренду до конца текущего сезона, чтобы игрок получил регулярную игровую практику.
Теги: Ювентус Зенит Трансферы
Сегодня, 18:18
Напечатать
14
(6)
№14 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
итальянский аналог Дзюбы,пиноккио
Регистрация: 9.03.2017
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (6)
online

у Зенита есть Заболотный, Кокорин и Дзюба, более им никого не надо


--------------------
говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Санта
Пьяцы - псевдоним целого ряда запитеров... Ионов - за рулем пьяцы... Кокорин - пьяци-де-Монте-Карло... Бухаров - пьяци в аэропорту... Анюков вот только не пьяцы - только похмеляцы, но с рождения не прекращая

Ты там за своим хлевом наблюдай,баран тупорылый
Регистрация: 15.08.2016
№11 Написал: Tokio581 (Сегодня, 20:19) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Санта
Пьяцы - псевдоним целого ряда запитеров... Ионов - за рулем пьяцы... Кокорин - пьяци-де-Монте-Карло... Бухаров - пьяци в аэропорту... Анюков вот только не пьяцы - только похмеляцы, но с рождения не прекращая

Ананидзе псевдоним всего спартака
Регистрация: 18.04.2016
№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
-SoloveY- СПб (Сегодня, 18:49) #
Болеет за:
«Зенит»

vertel,
Серьёзная травма парню карьеру тормознула, но, уверен, у него должно быть желание запустить её вновь. Не без таланта парнишка ведь!
Надеюсь, не надо объяснять, сколько таких было, подающих надежды, тем более, в команде и так аргентинцы такие же, среди них нет опытных, зрелых футболистов. А Зениту нужен разыгрывающий игрок СЕГОДНЯ.
Регистрация: 13.11.2009
№9 Написал: Санта (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
или шире с Питером

Питер никакого отношения к хохлятским недоехалам - не имеет! А уж тем паче - к аргентинской сбродной паредасов, от которых их самих рыгони.
Матч кубка России видел? Ну вот - один город - одна команда оказалась, и это не голубые бакланы


--------------------
В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Санта,
Проблема только с Зенитом, или шире с Питером...напиши, можетъ с СЗФО ....таких никогда тут не было, и вот опять smile ...
Регистрация: 15.12.2013
№7 Написал: Санта (Сегодня, 18:55) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Пьяцы - псевдоним целого ряда запитеров... Ионов - за рулем пьяцы... Кокорин - пьяци-де-Монте-Карло... Бухаров - пьяци в аэропорту... Анюков вот только не пьяцы - только похмеляцы, но с рождения не прекращая


--------------------
В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№6 Написал: -SoloveY- СПб (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
vertel,
Серьёзная травма парню карьеру тормознула, но, уверен, у него должно быть желание запустить её вновь. Не без таланта парнишка ведь!
Регистрация: 29.12.2017
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:47) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ни о чем.Игрок в Европе не адаптировался пока что.В Хорватии был звездой,но в Италии никакой.Нам нужно усиление,а не кот в мешке.Парню 22,а ничего не показывает и без игровой практики.Вон Спартак Петковича в аренду взял.Много толку и мотивации?Хватит и Дриусси,который никак не может начать в створ попадать.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:45) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Ну и кто этот Пьяца, зачем, даже в аренду? Его в Ювентусе не выпускают на замену и ему 22 года, как и другим аргентинцам Зенита. А нужен, в первую очередь опытный атакующий полузащитник, умеющий вести игру и отдать последний пас, "десятка", фантазисто, как угодно можно называть.

Да где ж его взять то, они нарасхват, а на "перспективу" уже проходили.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Юве, если память не изменяет, ляма 23 вбухал, когда у Динамо (Загреб) покупал..Одно но, парень после травмы "крестов".Вроде как восстановился..Наверное ,аренда в Зенит самое то, форму набрать...Вот как с практикой будет...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:43) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и кто этот Пьяца, зачем, даже в аренду? Его в Ювентусе не выпускают на замену и ему 22 года, как и другим аргентинцам Зенита. А нужен, в первую очередь опытный атакующий полузащитник, умеющий вести игру и отдать последний пас, "десятка", фантазисто, как угодно можно называть.
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: -SoloveY- СПб (Сегодня, 18:24) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Если есть хоть малейший шанс, что он поможет нам в борьбе за золото, то надо брать! Тем более, это всего лишь аренда - рисков почти никаких

Хотя, конечно, игроков уже на два состава
Регистрация: 29.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.