В Италии сообщают, что "Зенит" претендует на форварда "Ювентуса" Пьяцу

Нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца попал в сферу интересов "Зенита", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуко ди Марцио.Хорватским футболистом также интересуются также "Шальке-04" и "Монако".Однако туринский клуб не планирует продавать своего 22-летнего футболиста, но готов отдать в аренду до конца текущего сезона, чтобы игрок получил регулярную игровую практику.