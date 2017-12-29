Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона ЧМ-2018
Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона ЧМ-2018
18:42
Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий (11)
Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий (11)
17:37
Дмитрий Гунько: приглашение Тюнина – необходимая мера для становления нашей обновленной команды (1)
Дмитрий Гунько: приглашение Тюнина – необходимая мера для становления нашей обновленной команды (1)
Гендиректор "Атлетико": уход Симеоне стал бы более сильным ударом, чем потеря Гризманна
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что возможный уход главного тренера Диего Симеоне повлияет на команду.
"Вне всяких сомнений, уход Симеоне стал бы для "Атлетико" более сильным ударом, чем потеря Антуана Гризманна.
Диего представляет клуб посредством ценностей, работы, философии игры. Он представляет футбольную команду, а ни один игрок сам по себе не представляет команду", - приводит слова Марина El Transistor на Onda Cero.
"Вне всяких сомнений, уход Симеоне стал бы для "Атлетико" более сильным ударом, чем потеря Антуана Гризманна.
Диего представляет клуб посредством ценностей, работы, философии игры. Он представляет футбольную команду, а ни один игрок сам по себе не представляет команду", - приводит слова Марина El Transistor на Onda Cero.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.