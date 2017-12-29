Гендиректор "Атлетико": уход Симеоне стал бы более сильным ударом, чем потеря Гризманна

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что возможный уход главного тренера Диего Симеоне повлияет на команду."Вне всяких сомнений, уход Симеоне стал бы для "Атлетико" более сильным ударом, чем потеря Антуана Гризманна.Диего представляет клуб посредством ценностей, работы, философии игры. Он представляет футбольную команду, а ни один игрок сам по себе не представляет команду", - приводит слова Марина El Transistor на Onda Cero.