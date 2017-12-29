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Лукас Вериссимо входит в сферу интересов "Спартака"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает Goal.com.

Красно-белые уже выходили на связь с руководством бразильского клуба и планируют предложить за 22-летнего футболиста около € 7 млн.

В уходящем году он провёл 59 матчей, забив 1 гол.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 20:13
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(5)
№9 Написал: етер Москва (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Цитата: utekay
негр?

У тебя одни негры на уме . Настораживает .

Культурная стоЛица , чему ты удивился.


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:36) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
негр?

У тебя одни негры на уме . Настораживает .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:30) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
негр?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: етер Москва (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это шнобель опять утку , что ли запустил ?


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну , что там ? Ещё кого то берём ?
Нашёл .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
7 лямов? Почти потолок, молодой, наш кандидат))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:36) #
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  •  (10)
online

Цитата: Бриг
На 07.12.2017 по сведениям Тransfermarkt Лукас Вериссимо стоил 3,5 ляма...и уже 7..мдя овес нынче дорог...

я помню, когда за Неймаром полмира гонялось, то он стоил на трансфермаркете 6 лямов, тот же Промес в Голландил на трансфермаркете стоил 3 ляма


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
На 07.12.2017 по сведениям Тransfermarkt Лукас Вериссимо стоил 3,5 ляма...и уже 7..мдя овес нынче дорог...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:18) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
ща каждый день будут сватать в команду Карреро Мессимо всякую Веррисиму
Регистрация: 14.09.2010
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