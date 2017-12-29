Сенад Лулич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

Полузащитник "Лацио" и сборной Боснии и Герцеговины Сенад Лулич объявил о завершении международной карьеры, сообщает Football Italia.В составе сборной Боснии и Герцеговины Лулич провел 57 матчей и забил четыре гола. Напомним, что команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.