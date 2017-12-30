Младен Крстаич назначен главным тренером сборной Сербии, сообщает France Press.Ранее Крстаич исполнял обязанности наставника национальной команды после ухода с поста Славолюба Муслина.Под руководством Муслина сборная Сербии вышла в финальный раунд чемпионата мира 2018 года в России.