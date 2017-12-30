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Прибыль "Челси" в 2017 году составила 15,3 млн фунтов

"Челси" получил прибыль в размере 15,3 миллиона фунтов по итогам финансового года, который завершился 30 июня 2017 года, сообщает Sky Sports.

Оборот клуба за указанный период увеличился на 9,8% и составил 361,3 миллиона фунтов, этот результат достигнут за счет выросших доходов от продажи телеправ и победы в чемпионате Англии. Существенный вклад в показатель прибыли по трансферным сделкам (69,2 миллиона фунтов) внесла продажа полузащитника Оскара в китайский клуб СИПГ за 60 миллионов.
Теги: Челси
Сегодня, 01:09
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:57) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Блин, зарабатывают сотни миллионов фунтов и все-равно выходят на мин. прибыль за счет продажи дорогого игрока.
Англии пора тоже подвязать пояс, рано или поздно и в Китае закончатся безумные траты на футбол.


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В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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