Прибыль "Челси" в 2017 году составила 15,3 млн фунтов

"Челси" получил прибыль в размере 15,3 миллиона фунтов по итогам финансового года, который завершился 30 июня 2017 года, сообщает Sky Sports.Оборот клуба за указанный период увеличился на 9,8% и составил 361,3 миллиона фунтов, этот результат достигнут за счет выросших доходов от продажи телеправ и победы в чемпионате Англии. Существенный вклад в показатель прибыли по трансферным сделкам (69,2 миллиона фунтов) внесла продажа полузащитника Оскара в китайский клуб СИПГ за 60 миллионов.