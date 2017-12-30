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Защитник "Реала" Марсело накрасил губы и сыграл в футбол в платье

Защитник "Реала" Марсело в отпуске находится в Бразилии.

Футболист на родине играет в футбол в необычном виде: Марсело и его друзья надели женские платья. Кроме того, бразилец накрасил губы.

В нынешнем сезоне Марсело провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Теги: Марсело Реал
Сегодня, 01:28
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5
(3)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Его хотят видеть в Ахмате


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пистец...уважал этого игрока.


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 06:47) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Кругом одни питорасы.... screamКуда катится этот мир?!
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 01:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
laughing это наверное был благотворительный матч для поддержки Криштиану с намеком - Кристинка останься в клубе! Ты не будешь тут одинок!
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
На радость толерастам.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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