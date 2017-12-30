Защитник "Реала" Марсело накрасил губы и сыграл в футбол в платье

Real Madrid star spotted in a dress playing football on Brazilian beachhttps://t.co/YGlPzTKflx pic.twitter.com/inkz8RmqD6 — The Sun Football ? (@TheSunFootball) December 29, 2017

Защитник "Реала" Марсело в отпуске находится в Бразилии.Футболист на родине играет в футбол в необычном виде: Марсело и его друзья надели женские платья. Кроме того, бразилец накрасил губы.В нынешнем сезоне Марсело провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.