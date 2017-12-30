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"Валенсия" готова предложить новый контракт Дзадзе

"Валенсия" хочет продлить контракт с нападающим Симоном Дзадзой, сообщает Football Italia.

Сумма отступных по новому соглашению составит составит 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дзадза забил десять мячей в 15 матчах.
Теги: Дзадза Валенсия
Сегодня, 02:06
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