"Лилль" зимой может вернуть из аренды нападающего Эдера

Нападающий "Локомотива" Эдер, права которого принадлежат "Лиллю", может вернуться во французский клуб зимой, сообщает L'Equipe.Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до конца сезона.В этом сезоне Эдер провел 9 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 гола.