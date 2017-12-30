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"Лилль" зимой может вернуть из аренды нападающего Эдера

Нападающий "Локомотива" Эдер, права которого принадлежат "Лиллю", может вернуться во французский клуб зимой, сообщает L'Equipe.

Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне Эдер провел 9 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 гола.
Теги: Эдер Локомотив Лилль
Сегодня, 03:06
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