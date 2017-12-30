Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" поздравил с днем рождения Доменико Кришито

"Зенит" поздравил с днем рождения капитана команды Доменико Кришито.

Сегодня итальянскому защитнику исполняется 31 год.

Напомним, Кришито выступает за сине-бело-голубых с 2011 года.

Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 18:25
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Всего наилучшего, капитан!
Человек!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.