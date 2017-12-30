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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рома" упустила победу над "Сассуоло"
В матче 19-го тура чемпионат Италии "Рома" сыграла вничью с "Сассуоло" – 1:1.
Чемпионат Италии
19 тур
"Рома" – "Сассуоло" 1:1
Голы: Пеллегрини, 31, Миссироли, 78
"Рома": Бекер, Коларов, Манолас (Жесус, 46), Фасио, Флоренци, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини (Ундер, 81), Перотти, Джеко, Шик (Эль-Шаарави, 49)
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Пелузо, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли, Миссироли, Дункан (Маццители, 72), Фальчинелли, Политано (Кассата, 88), Рагуза (Матри, 59)
Предупреждения: Джеко, 58, Маньянелли, 90+1, Маццители, 90+4
"Сампдория" – "СПАЛ" 2:0
Голы: Квальярелла, 90+2, 90+4
"Сампдория": Вивиано, Сала (Берешиньски, 70), Стринич (Реджини, 46), Сильвестре, Феррари, Торрейра, Баррето, Рамирес, Прает, Квальярелла, Капрари (Ковнацки, 83)
"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Викари (Ойконому, 81), Саламон, Лаццари, Скьяттарелла, Грасси (Мора, 72), Вивиани, Антенуччи (Палоски, 88), Флоккари
Предупреждения: Вивиани, 13, Баррето, 15, Рамирес, 39, Сала, 65, Викари, 72, Скьяттарелла, 77, Мора, 84
"Торино" – "Дженоа" 0:0
"Торино": Сиригу, Сильвестри, Молинаро, Н'Кулу, Бурдиссо, Вальдифиори (Густафссон, 63), Ринкон, Оби, Ньянг, Фальке, Беренгер (Бое, 76)
"Дженоа": Перин, Рози (Бираски, 56), Жуканович, Сполли, Иццо, Лашальт, Ригони, Бертолаччи, Таарабт (Росси, 69), Велозу (Лападула, 58), Пандев
Предупреждения: Рози, 38, Вальдифиори, 47, Ригони, 67, Сполли, 90+2
Чемпионат Италии
19 тур
"Рома" – "Сассуоло" 1:1
Голы: Пеллегрини, 31, Миссироли, 78
"Рома": Бекер, Коларов, Манолас (Жесус, 46), Фасио, Флоренци, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини (Ундер, 81), Перотти, Джеко, Шик (Эль-Шаарави, 49)
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Пелузо, Каннаваро, Ачерби, Маньянелли, Миссироли, Дункан (Маццители, 72), Фальчинелли, Политано (Кассата, 88), Рагуза (Матри, 59)
Предупреждения: Джеко, 58, Маньянелли, 90+1, Маццители, 90+4
"Сампдория" – "СПАЛ" 2:0
Голы: Квальярелла, 90+2, 90+4
"Сампдория": Вивиано, Сала (Берешиньски, 70), Стринич (Реджини, 46), Сильвестре, Феррари, Торрейра, Баррето, Рамирес, Прает, Квальярелла, Капрари (Ковнацки, 83)
"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Викари (Ойконому, 81), Саламон, Лаццари, Скьяттарелла, Грасси (Мора, 72), Вивиани, Антенуччи (Палоски, 88), Флоккари
Предупреждения: Вивиани, 13, Баррето, 15, Рамирес, 39, Сала, 65, Викари, 72, Скьяттарелла, 77, Мора, 84
"Торино" – "Дженоа" 0:0
"Торино": Сиригу, Сильвестри, Молинаро, Н'Кулу, Бурдиссо, Вальдифиори (Густафссон, 63), Ринкон, Оби, Ньянг, Фальке, Беренгер (Бое, 76)
"Дженоа": Перин, Рози (Бираски, 56), Жуканович, Сполли, Иццо, Лашальт, Ригони, Бертолаччи, Таарабт (Росси, 69), Велозу (Лападула, 58), Пандев
Предупреждения: Рози, 38, Вальдифиори, 47, Ригони, 67, Сполли, 90+2
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