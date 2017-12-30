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"Аталанта" дома проиграла "Кальяри"

Чемпионат Италии

19 тур

"Аталанта" – "Кальяри" 1:2

Голы: Паволетти, 6, Падоин, 23, Гомес, 90+2

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Манчини (Кристанте, 64), Толой, Хатебур, Спинаццола, Рон, Фройлер, Иличич (Орсолини, 86), Гомес, Петанья (Корнелиус, 46)

"Кальяри": Рафаэл, Романья, Мьянге, Чеппители, Андреолли (Пизакане, 53), Падоин, Чигарини, Ионицэ, Фараго, Паволетти (Сау, 74), Фариас (Дейола, 86)

Предупреждения: Чигарини, 21, Андреолли, 45, Мьянге, 57, Чеппители, 90+3, Мьянге, 90+5

Удаления: Мьянге, 90+5
Теги: Аталанта Кальяри
Сегодня, 19:15
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